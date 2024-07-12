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Diyarbakır'da 1 milyon 459 bin kenevir bitkisine el konuldu

Diyarbakır'dan Kulp ilçesinde jandarmanın, Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Narko-Terör operasyonunda, 1 milyon 459 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

17:44 - 12/07/2024 Cuma
DHA
Diyarbakır
Diyarbakır

Kulp ilçesinde bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldı.



  • Kırsalda düzenlenen Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Narko-Terör operasyonunda, toplam 1 milyon 459 bin kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri, numune alınmasının ardından imha edildi.

Olayla 1 şüpheli de gözaltına alındı.





#Diyarbakır
#kenevir
#Kulp
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