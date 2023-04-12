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Diyarbakır'da araç yol çalışması yapan işçilere çarptı: Ölüler var

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda hafif ticari araç yol bakım çalışmaları yapan işçilere çarptı. Çarpma sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı.

12:16 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Diyarbakır'da hafif ticari araç kazası meydana geldi.

Diyarbakır'da hafif ticari araç kazası meydana geldi.

Diyarbakır'da hafif ticari aracın yol bakım çalışması yapan işçilere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.


Diyarbakır-Elazığ kara yolunun 16'ncı kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BAT 938 plakalı hafif ticari araç, yol bakım çalışması yapan işçilere çarptı.


İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, işçilerden Mehmet Turan, Murat Fidan ve Ahmet Ökişi hayatını kaybetti, Şahin Güner ağır yaralandı.


Yaralanan Güner, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





#Diyarbakır
#Kaza
#Elazığ
2 saat önce
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