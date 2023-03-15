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Diyarbakır’da çadır kentte kalan vatandaşlar sağanak nedeniyle tahliye edildi

Diyarbakır’da, Silvan yolu üzerindeki Çadır kentte barınan depremzede vatandaşlar, meteorolojik veriler ışığında tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine yerleştirilmek üzere tahliye edildiği bildirildi.

20:39 . 15/03/2023 Çarşamba
IHA
Diyarbakır’da çadır kentte kalan vatandaşlar sağanak nedeniyle tahliye edildi.

Diyarbakır’da çadır kentte kalan vatandaşlar sağanak nedeniyle tahliye edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Silvan yolu üzerindeki çadır kentte barınan depremzede vatandaşların, meteorolojik veriler ışığında tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine yerleştirilmeleri kararlaştırılmış olup, vatandaşların tahliyeleri valilik koordinesinde ilgili kurumlarca devam etmekte olduğu belirtildi.

Hava şartlarının normalleşmesinin ardından vatandaşların tekrar çadır kente yerleşmeleri sağlanacağı bildirilen açıklamada, “Halihazırda çadır kentimizde herhangi bir sel baskını veya taşkın riski bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve en iyi şekilde barınmalarını sağlamak üzere çalışmalarımız titizlikle devam edecektir” ifadelerine yer verildi.




#Diyarbakır
#Depremzede
#Sağanak
1 saat önce
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Diyarbakır’da çadır kentte kalan vatandaşlar sağanak nedeniyle tahliye edildi
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