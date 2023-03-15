Diyarbakır’da çadır kentte kalan vatandaşlar sağanak nedeniyle tahliye edildi.

Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeniyle bazı evleri su basarken, Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak'ta ise suyla dolan alt geçitte bazı araçlar mahsur kaldı. Kayapınar ilçesinde ise anayola yıldırım düştü. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.