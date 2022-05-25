Gündem Diyarbakırda çocuklu aileleri tedirgin eden fotoğraf asılsız çıktı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da çocuklu aileleri tedirgin eden fotoğraf asılsız çıktı

Diyarbakır sosyal medya hesaplarından yapılan, 'çocuk kaçıran organ mafyası lideri' olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kadın ile ilgili paylaşımlar asılsız çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakırda çocuklu aileleri tedirgin eden fotoğraf asılsız çıktı
Diyarbakır'da çocuklu aileleri tedirgin eden fotoğraf asılsız çıktı


Diyarbakır sosyal medya hesaplarından yapılan, 'çocuk kaçıran organ mafyası lideri' olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kadın ile ilgili paylaşımlar asılsız çıktı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kentte, son günlerde özellikle sosyal medya hesaplarından yapılan ve fotoğrafı kullanılarak 'çocuk kaçıran organ mafyası lideri' olduğu belirtilen kimliği belirsiz kadınla ilgili paylaşımların asılsız çıktığı ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kentte çocuk kaçırılması olayının olmadığı, iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

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