Diyarbakır’da Kökünü Kurutma Operasyonu: 111 şüpheli adliyede

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili, "1529 polisimiz ve jandarmamızla birlikte bu hedeflere onları selametledik. Şuana kadar 179 hedefin 149'unu yakalamış oldular" ifadesinde bulundu.