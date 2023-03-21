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Diyarbakır'da 'nevruz' adı altında terör propagandası: HDP'liler yine polise saldırdı

Diyarbakır'da HDP tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları açılırken, örgüt elebaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı. Etkinlik sırasında bariyerleri aşıp platformun bulunduğu alana gelmek isteyenlere polis izin vermedi. Bunun üzerine alandan güvenlik güçlerine taş ve pet şişe atıldı. Yaşanan olaylarda beş polis yaralanırken, 19 kişi gözaltına alındı.

19:41 . 21/03/2023 Salı
DHA
HDP'nin Diyarbakır'da düzenlediği 'nevruz' etkinliğinde polise saldırı.

HDP'nin Diyarbakır'da düzenlediği 'nevruz' etkinliğinde polise saldırı.

HDP öncülüğünde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliği sabah saatlerinde başladı. 5 kilometrelik alanda 3 aşamalı bariyer ve güvenlik kapısı kuruldu. 136 bin metrekarelik alanda 7 bin polis görev alırken, birçok noktada bomba imha uzmanı ve eğitimli bomba arama köpekleriyle aramalar yapıldı.

Etkinliğe katılan HDP'liler bebek katili Öcalan'ın özgür bırakılması yönünde çağrılarda bulundu.



Beş polis yaralandı

Yüzleri maskeli bazı kişiler, sahnenin ön kısmında 3 metrelik tel örgülere çıkarken, zaman zaman polisle alana gelen bazı kişiler arasında gerginlik yaşandı. Atılan taşlardan 5 polis yaralanırken, şu ana kadar 19 kişi gözaltına alındı.


Nevruz alanında 2,5 ton odun yakılırken, alanda bulunanlar halay çekerek slogan attı. Terör örgütü PKK ve elebaşı Öcalan lehine slogan atıldı. Alanda terör örgütünü simgeleyen bez parçaları da açıldı.


Etkinlik esnasında bariyerleri aşıp platformun bulunduğu alana gelmek isteyenlere polis izin vermedi. Bunun üzerine alandan güvenlik güçlerine taş ve pet şişe atıldı.



#HDP
#Diyarbakır
#Nevruz
#Polis
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