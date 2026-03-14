Diyarbakır'da tırda 81 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’da takibe alınan tırda 81 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde yürütülen geniş çaplı çalışmalar sonucunda takibe alınan tır, uygulama noktasında durduruldu.
Tırda yapılan aramalar sırasında dedektör köpeğin tepkisi ve ekiplerin dikkati sayesinde gizlenmiş 81 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.