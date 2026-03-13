Silivri'de 1,4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi: 5 gözaltı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İstanbul’un Silivri ilçesinde uyuşturucu imalatçılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap, 80 kilogram ham madde (yaklaşık 2 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilecek kadar) ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.