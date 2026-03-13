Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Silivri'de 1,4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi: 5 gözaltı

Silivri'de 1,4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi: 5 gözaltı

15:5213/03/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Operasyonda 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap, 80 kilogram ham madde ele geçirildi.
Operasyonda 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap, 80 kilogram ham madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul’un Silivri ilçesinde 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap, 80 kilogram ham madde ele geçirildiğini, 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İstanbul’un Silivri ilçesinde uyuşturucu imalatçılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap, 80 kilogram ham madde (yaklaşık 2 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilecek kadar) ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi. Ayrıca; Daire Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, jandarma personeli, Cumhuriyet Başsavcılığı ve emeği geçenler tebrik edildi.

#İçişleri Bakanlığı
#İstanbul
#Silivri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var? 13 Mart Cuma maç programı