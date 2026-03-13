Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van’da altın hammaddeli tarihi eser operasyonu: 3,5 milyon liralık eser ele geçirildi

Van’da altın hammaddeli tarihi eser operasyonu: 3,5 milyon liralık eser ele geçirildi

15:4113/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Van
Van

Van’ın Çaldıran ilçesinde 3,5 milyon TL değerinde 8 adet hammaddesi altın olan tarihi eser ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada,
"Çaldıran ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen faaliyet neticesinde piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL olan 8 adet hammaddesi altın olan tarihi eser ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler M.S.Y. (39), S.K. (58 ve A.Ş. (59) isimli şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, tarihi mirasımızın korunmasını ve her türlü tarihi eser kaçakçılığını önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir"
denildi.






#Van
#tarihi eser operasyonu
#altın hammaddeli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var? 13 Mart Cuma maç programı