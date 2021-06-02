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DİYARBAKIR

Diyarbakır’da uyuşturucu tarlalarına havadan karadan baskın: 2 buçuk milyon kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terör operasyon başlatıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 2,5 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 26 kişi de gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır’da uyuşturucu tarlalarına havadan karadan baskın: 2 buçuk milyon kök kenevir ele geçirildi
Yaklaşık 2,5 milyon kök kenevir bitkisi imha edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Terörün finans kaynağı uyuşturucuya tarihin en büyük darbeleri vurulmaya devam edilirken 2021 yılı başında uyuşturucu madde imal eden 85 şahsa yönelik narko-terör Tırpan operasyonları icra edilmişti.

  • Yine geçtiğimiz günlerde terör örgütüne uyuşturucudan elde ettikleri gelirle finans sağlayan 45 şahsa yönelik narko-terör finans operasyonu icra edilmişti.

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Dev operasyon

Şimdi de titiz çalışmalar neticesinde tespit edilen 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terör operasyon başlatıldı.

87 tim katılıyor

Operasyona jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 87 timin yanı sıra hassas burunlu jandarma narkotik köpekleri de katıldı.

Operasyonlarda şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon kök kenevir bitkisi tespit edilerek imha edildi.

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26 kişi gözaltında

Bölgede uyuşturucu madde imal eden şahısları tespite yönelik çalışmalar devam ederken şu ana kadar 26 şüpheli tespit edildi.

  • Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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