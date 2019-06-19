Gündem Diyarbakırda yakalanan terörist tutuklandı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da yakalanan terörist tutuklandı - Diyarbakır haber

Diyarbakır'da yakalanan terörist tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan terörist tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü, terör örgütüne eleman temin ettiği öne sürülen ve daha önce aranma kaydı olmayan "Serhat" kod adlı İ.B. isimli teröristin yakalanması için çalışma başlattı.

İ.B, merkez Kayapınar ilçesinde bir adreste olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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