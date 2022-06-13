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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da yangına TOMA yardımı

Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet de yangını söndürmek için seferber oldu. 18 TOMA ve 1 su tankeri yangın söndürme çalışmalarında görev alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakırda yangına TOMA yardımı
Yangını söndürmek için TOMA'lar da destek oldu.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kozmetik fabrikasında saat 14.30 sıralarında yangın meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmekte güçlük çeken itfaiyenin yardımına Diyarbakır Emniyeti koştu.

Yangına TOMA yardımı
OYNAT 00:28
Yangına TOMA yardımı
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yanısıra Emniyet de yangını söndürmek için seferber oldu. 18 TOMA ve 1 su tankeri yangın söndürme çalışmalarında görev alıyor.


Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma (PAK) personeli ve 6 ekip çevik kuvvet unsuru olay yerine sevk edildi. Ayrıca 18 TOMA ve 1 su tankeri de yangının söndürülmesi için kullanılıyor. Ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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