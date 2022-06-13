Diyarbakır'da yangına TOMA yardımı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kozmetik fabrikasında saat 14.30 sıralarında yangın meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmekte güçlük çeken itfaiyenin yardımına Diyarbakır Emniyeti koştu.
Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma (PAK) personeli ve 6 ekip çevik kuvvet unsuru olay yerine sevk edildi. Ayrıca 18 TOMA ve 1 su tankeri de yangının söndürülmesi için kullanılıyor. Ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.