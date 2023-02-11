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Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili 29 gözaltı kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte depremde yıkılan binalarla ilgili yapım kusurları olan ve kolon kestikleri iddia edilen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

16:05 . 11/02/2023 Cumartesi
AA
Foto: Diyarbakır.

Foto: Diyarbakır.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.


Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 29 kişi hakkında yakalama, gözaltı kararı verildi.


Soruşturma sürüyor.


#Diyarbakır
#Deprem
#Hatay
7 dakika önce
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Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili 29 gözaltı kararı
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