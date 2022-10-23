Diyarbakır'daki oyunda skandal: Gaz maskesi takıp teröristlerin 'kimyasal silah' iftirasını sahneledi

TSK'nın düzenlediği başarılı operasyonlarla çökme noktasına gelen terör örgütü PKK, 'kimyasal silah kullanılıyor' yalanını gündeme getirerek Mehmetçik'e iftira attı.
Terör örgütünün iftirasına CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve Türk Tabipler Birliği(TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da destek verdi.
'KİMYASAL SİLAH' İFTİRASINI SAHNELEDİLER
Tanrıkulu ve Fincancı'ya tepkiler devam ederken, Diyarbakır'da skandal bir gelişme yaşandı.
- Amed Tiyatro Festivali'nin üçüncü gününde 'Birdank' isimli sözde oyunda gaz maskesi takan kişi, terör örgütü PKK'nın 'kimyasal silah' iftirasını sahneledi.
Oyundan görüntüler terör örgütüne ait medyada servis edildi.