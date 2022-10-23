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DİYARBAKIR

Diyarbakır'daki oyunda skandal: Gaz maskesi takıp teröristlerin 'kimyasal silah' iftirasını sahneledi

Diyarbakır'da düzenlenen Amed Tiyatro Festivali'nin üçüncü gününde skandal bir olay yaşandı. 'Birdank' isimli sözde oyunda gaz maskesi takan kişi, terör örgütü PKK'nın TSK'ya yönelik 'kimyasal silah' iftirasını sahneledi.

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Elif Karahan Yeni Şafak
Diyarbakırdaki oyunda skandal: Gaz maskesi takıp teröristlerin kimyasal silah iftirasını sahneledi
​Diyarbakır'daki oyunda skandal: Gaz maskesi takıp PKK'nın 'kimyasal silah' iftirasını sahneledi.

TSK'nın düzenlediği başarılı operasyonlarla çökme noktasına gelen terör örgütü PKK, 'kimyasal silah kullanılıyor' yalanını gündeme getirerek Mehmetçik'e iftira attı.

Terör örgütünün iftirasına CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve Türk Tabipler Birliği(TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da destek verdi.

'KİMYASAL SİLAH' İFTİRASINI SAHNELEDİLER

Tanrıkulu ve Fincancı'ya tepkiler devam ederken, Diyarbakır'da skandal bir gelişme yaşandı.

  • Amed Tiyatro Festivali'nin üçüncü gününde 'Birdank' isimli sözde oyunda gaz maskesi takan kişi, terör örgütü PKK'nın 'kimyasal silah' iftirasını sahneledi.

Oyundan görüntüler terör örgütüne ait medyada servis edildi.

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