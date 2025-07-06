DMM'den açıklama: Soruşturmalarda parti ayrımı yok !

Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk yargısının yalnızca muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarını hedef aldığı ve İçişleri Bakanlığı'nın yalnızca 'CHP'li ya da muhalefet belediye başkanlarına soruşturma izni verdiği' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. AK Partili birçok belediye başkanı, görevdeyken veya görevden sonra yolsuzluk, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma ve FETÖ üyeliği gibi suçlamalarla yargı önüne çıkarılmış; İçişleri Bakanlığı çok sayıda AK Partili belediye başkanı için soruşturma izni vermiştir.

İçişleri Bakanlığı'nın yalnızca 2024 yılında verdiği 176 soruşturma izninin siyasi dağılımı şu şekildedir: AK Parti 59, CHP 58, MHP 21, İYİ Parti 7, HDP 10. Sadece bu dağılıma bakıldığında bile soruşturmaların parti ayrımı gözetilmeksizin başlatıldığı görülmektedir" denildi.