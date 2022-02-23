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Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, geçen hafta Omicron varyantına yakalandığını ve çok hafif geçirdiğini belirtip, "Hem çocuklar hem de ailemiz gripten de daha hafif olarak hastalığı atlatmış olduk. Artık pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz. Tabi ki başka virüsler, pandemiler dünyada görülebilir ama koronavirüs anlamında artık pandeminin sonuna geldik" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, geçen hafta Omicron varyantı ile enfekte olduğunu belirterek, "2 doz aşılıydım, 2 yılda hiç hasta olmamıştım. Hem çocuklar hem de ailemiz gripten de daha hafif olarak hastalığı atlatmış olduk. Tabi ki destek tedavileri, vitaminler aldık; ama özellikle aşılarımızın olması bu hastalığı bize çok hafif atlattırdı. Artık pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz. Tabi ki başka virüsler, pandemiler dünyada görülebilir. İklim değişikliği, globalleşen dünyada üç yılda, beş yılda bir farklı pandemiler görülebilir ama koronavirüs anlamında artık pandeminin sonuna geldik. Vaka sayılarımız da haftalık olarak kat kat düşmeye başlayacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız üzücü olarak sabit sayılı biraz daha devam edebilir" dedi.

'Aşılıysa maske takmasına gerek yok'

Doç. Dr. Savaşçı, Omicron’un etkisi ile pandemide son noktaya gelindiğine vurgu yaparak, "İngiltere ve ABD’yi takip ettiğimiz için özellikle tam aşılıların mart ayından itibaren sadece toplu ulaşım araçlarında ve hastalık belirtileri gösterenler dışında maske takılmasına gerek kalmayacağını düşünüyorum. Sadece hapşıran, öksüren, ateş belirtisi olanların maske takarak, etrafa bulaştırıcılığın önlenmesi lazım. Onun dışında vatandaşlarımız aşılıysa maske takmasına gerek yok. 2 yılda herkes nerede, ne yapacağını öğrenmiş oldu. Dolayısıyla artık daha bilinçliyiz. Omicron'da şunu gördük; özellikle aşılılarda gerçekten akciğer tutulumu olmadan, gripten de daha hafif belirtilerle seyrediyor. Dolayısıyla toplumsal huzuru kaçıracak derecede kısıtlamalara gitmenin şu an için anlamı yok. Aşılı ise ve bağışıklık sistemini baskılayacak ilaç kullanmıyor ve 65 yaş üzeri değilse maske takmasına gerek yok, onlar yine kendilerini korumaya devam edecekler" diye konuştu.

'Martta koronavirüs gündemimizden çıkacak'

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüs belirtileri taşıyan kişilerin toplu alanlara girmeden maskeli olarak dışarı çıkmalarında sorun olmayacağını belirterek, "Tabi kişileri maskeli gördükleri kişiler ile temas kurmamaları gerekiyor. Burada aslında kişisel önlemler bilinçli şekilde ön plana çıkması lazım. Yoksa biz hayatımız boyunca maske takıp aşı yaptıramayız, böyle bir dünya düzeni yok. Sosyal, ekonomik, eğitim anlamında bu kadar kısıtlamayı dünya hayatı kaldırmaz. Özellikle 65 yaş üstünde kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemini baskılayacak ilaç kullananlar, kış döneminde genel anlamda kapalı alana girdiklerinde, ulaşımda mutlaka maske takması gerekiyor. Bunu Uzak Doğu yıllardır uyguladı. Herhangi bir belirti gösteren kişi kendini evde izole ederek desteklemesi lazım, vücut da zaten o dönemde kendini dinlendirmek istiyor. Dikkat edersek aslında toplumsal bulaşmayı da önleyeceğiz" dedi.

'Çoğu kısıtlama kalkacak'

Doç. Dr. Savaşçı, aşısız olanların maske takıp takmayacağına ilişkin ise "Aşısı olmayan kişilerin kendisini çok iyi koruması lazım, toplu alanlara girmemesi, maskesini hiç çıkarmaması lazım. Aşılı insan bu hastalığı çok hafif belirtiler ile geçireceği için normal iş hayatına, sosyal hayatına dönmesinde bir mahsur yok artık. Ülkemizde de martın başında çoğu kısıtlama maske kısıtlaması, dolaşım, seyahat, eğlence, gösteri, eğitim, iş hayatı birçok alanda bütün kısıtlamaların kalkması gerekiyor. Dolayısıyla mart ayında maskesiz olarak sokakta, bahçede parkta, AVM’de dolaşabiliriz" diye konuştu.

Bill Gates'ten tartışma yaratan sözler: Bir pandemi daha yaşayacağız
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Teknoloji milyarderi Bill Gates Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı.<br><br>Gates dünya nüfusunun büyük bölümünün koronavirüse karşı bağışıklık kazanmasıyla ağır hastalık tehlikesinin büyük ölçüde kalktığını savundu.
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BAĞIŞIKLIĞIN SEBEBİ VİRÜSÜN KENDİSİ<br><br>Bunun arkasındaki sebebin aşılar değil virüsün kendisi olduğunu söyleyen Gates, şu ifadeleri kullandı:<br><br>\"Ne yazık ki virüsün kendisi, özellikle de Omicron adlı varyant, bir tür aşı oldu. Virüs, dünya nüfusuna ulaşma konusunda bizim aşılarla yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkardı.\"
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66 yaşındaki Gates ayrıca bir pandemi daha yaşanacağını ve bu pandeminin muhtemel koronavirüs ailesinin farklı bir patojenden kaynaklanacağını öne sürdü.
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\"Bir pandemi daha yaşayacağız. Bu sefer farklı bir patojen olacak.\" açıklamasında bulunan Gates, ileride aşı geliştirmek için daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.<br><br>
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\"Bir dahaki sefere bunu iki yılda değil, 6 ay gibi bir sürede yapmaya çalışmalıyız.\" ifadesini kullanan Gates, \"Gelecek pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar da fazla değil.\" diye konuştu.<br><br>
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Gates'in bu sözleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
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Bill Gates'ten tartışma yaratan sözler: Bir pandemi daha yaşayacağız
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates koronavirüsü ağır atlatma riskinin büyük ölçüde azaldığını söyledi. Ancak yeni bir pandeminin kaçınılmaz olduğunu belirten Gates, bundan sonraki süreçte aşının daha hızlı bulunması gerektiğini ifade etti. Gates'in bu sözleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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