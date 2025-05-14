Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in doğusunun iç kesimleri, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.