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Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı

17:4414/05/2025, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz ile Hatay’ın kuzey kesimleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in doğusunun iç kesimleri, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Doğu Akdeniz
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#sağanak
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