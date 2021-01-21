Gündem Doğu Anadoluda 325 köye ulaşım kapandı Hayvanlar bile buz tuttu
ERZURUM

Doğu Anadolu'da 325 köy ve mahalle yolunda kardan ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu'da 325 köye ulaşım kapandı: Hayvanlar bile buz tuttu

Kar yağışı nedeniyle Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars ve Iğdır'da 325 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi AA
Ağrı'da hayvanlar bile buz tuttu.
Ağrı'da hayvanlar bile buz tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlatan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan yüzlerce mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Ekiplerin iş makinesi desteğinde gece gündüz yürüttüğü çalışmalar kapsamında özellikle kırsal kesimde kalan 200 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

30 yıldır kar suyu içiyor: Doktora fazla gitmedim kar ziyan olmasın diye içiyorum
GÜNDEM
30 yıldır kar suyu içiyor: Doktora fazla gitmedim kar ziyan olmasın diye içiyorum

ERZİNCAN

Erzincan'da, yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle şehrin ilçelerinden Kemah'ta 2, Refahiye'de 10 ve Tercan'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 5 ekip, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 7 greyder, 5 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle çalışmalarını yürütüyor.

AĞRI

Ağrı'da da dört gündür aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan 442 köy yolundan 353'ü ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımın sağlanamadığı 89 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
GÜNDEM
Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!

KARS

Kars'ta ise olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezine bağlı Küçükyusuf ile Akdere köylerinin yolları ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

IĞDIR

Iğdır'da, 2 gündür etkili olan kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan 51 köy yolundan 34'ü ekiplerce açıldı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yüksek kesimli bölgelerde bulunan 17 köy yolunun ulaşıma açılması için sabah saatlerinde yeniden çalışma başlattı.

5 farklı bölgede yolları açmaya çalışan ekipler, bir yandan da yoğun tipiyle mücadele ediyor.

Şehir merkezi ve ilçelerde de beyaza bürünen cadde ve sokakların temizlenmesi için belediye birimlerince çalışma gerçekleştiriliyor.

Köylerine 2 metre kar: Evlerine kar tünellerinden girip çıkıyorlar
FOTOĞRAF 8
Title
Son günlerde yoğun kar yağışının etkili olduğu Muş'ta kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi geçti. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu kentin 1800 rakımındaki Yukarı Yongalı köyü, kara gömüldü. Yüksek rakımda olduğu için kar yağışı ve tipinin daha etkili olduğu köyde, tek katlı evler neredeyse görünmeyecek duruma geldi. Kar kalınlığının tek katlı evlerin çatı katına kadar yükseldiği köyde ilginç görüntüler oluştu. Evlerin kapı girişleri ise tünellere benzedi. Evlerinin penceresi kardan kapanan köy sakinleri, küreklerle biriken karı atmaya çalışırken, köy içinde kendi imkanlarıyla açtıkları yollarla da gidiş-gelişlerini sağlıyor.
Title
Bir hafta boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köylerinde kar kalınlığının iki metreyi aştığını söyleyen Eyyüp Omur, “Bütün evler karın atlında kaybolmuş durumdadır. Biz köy içerisini kürek ve elle açıyoruz, tüneller oluşturuyoruz. Bu şekilde gidiş-gelişlerimizi sağlıyoruz. Çünkü köy içerisine iş makineleri giremiyor. Onun için biz mecburuz elle, küreklerle yollarımızı açmaya. Köyümüzde fırtına ve tipinin yanı sıra iki metre kar var” diye konuştu.
Title
Geçen yıla oranla bu yıl köylerine daha fazla kar yağdığını ve iki metreyi aştığını söyleyen Mehmet Atik ise, “Köyümüzde iki metreyi aşkın kar yağdı. Evlerimiz hep kar altında kalmıştır. Bir haftadan beridir ulaşımımız da yoktu. İl Özel İdaresi ekipleri yeni geldiler ve köyümüzün yolunu açtı. Köyümüzde daima kar yağıyor. Şehrin ovasında ne kadar yağmur yağsa da köyümüzde hep kar yağıyor. Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl daha fazla kar yağmış durumdadır” dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Köylerine 2 metre kar: Evlerine kar tünellerinden girip çıkıyorlar
Muş'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek kesimdeki köylerde bulunan tek katlı evler, kar altında kaldı. Kara gömülen evler neredeyse görülmeyecek duruma gelirken, kapı girişleri ise tünel gibi oldu.


Abone Ol Google News
Uçmadan önce evde son selfie

Uçmadan önce evde son selfie

​Selçuk Bayraktar AKINCI PT-3'ü arkasına alarak poz verdi.
Fenerbahçeye Sivas çelmesi

Fenerbahçe'ye Sivas çelmesi

​Sarı-lacivertliler, 5 maç sonra Sivasspor'a takıldı.
Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

​Vefat haberini oğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
Bu aradaki <br>farkı kim yiyor

Bu aradaki
farkı kim yiyor

Fiyat farkı çiftçiyi çileden çıkardı.
Kılıçdaroğlu'nun <br>ismi silindi

Kılıçdaroğlu'nun
ismi silindi

​İşte bulvarın yeni adı.

Görüntülere <br>ceza yağdı

Görüntülere
ceza yağdı

​Bakanlık hemen harekete geçti.
Kıbrıs'ta korkutan deprem

Kıbrıs'ta korkutan deprem

Gazimağusa 5 şiddetinde sallandı, Türkiye'den de hissedildi.
Zirveye 'Kartal' pençesi

Zirveye 'Kartal' pençesi

Beşiktaş, Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'ü farklı yendi.

Yüzde 60 azaldı

Yüzde 60 azaldı

"​Uçurumun kenarındaydık kısıtlamalar inanılmaz yararlı oldu".

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.