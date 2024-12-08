Doğu Perinçek’e ‘Esed’ soruşturması: Milli güvenliğe aykırı açıklamalar

Esed'i öven Perinçek'e soruşturma başlatıldı.
Suriyeli devrimcileri hedef alan ve Beşşar Esed rejimi hakkında övgü dolu açıklamalarda bulunan Vatan Partisi lideri Perinçek hakkında soruşturma başlatıldı.
Katıldığı televizyon programında ülkelerini diktatörden kurtarmak için mücadele eden Suriyeli devrimcileri terörist olarak nitelendiren ve Beşşar Esed rejiminden övgüyle bahseden
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturmaya başlatıldı.
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