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Doğu Perinçek’e ‘Esed’ soruşturması: Milli güvenliğe aykırı açıklamalar

Doğu Perinçek’e ‘Esed’ soruşturması: Milli güvenliğe aykırı açıklamalar

16:538/12/2024, Pazar
AA
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Esed'i öven Perinçek'e soruşturma başlatıldı.
Esed'i öven Perinçek'e soruşturma başlatıldı.

Suriyeli devrimcileri hedef alan ve Beşşar Esed rejimi hakkında övgü dolu açıklamalarda bulunan Vatan Partisi lideri Perinçek hakkında soruşturma başlatıldı.

Katıldığı televizyon programında ülkelerini diktatörden kurtarmak için mücadele eden Suriyeli devrimcileri terörist olarak nitelendiren ve Beşşar Esed rejiminden övgüyle bahseden

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturmaya başlatıldı.



#Doğu Perinçek
#Beşşar Esed
#Suriye
#Suriye Mili Ordusu

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