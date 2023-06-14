Doğuya delege markajı

Kurultay takviminin işlediği CHP'de ilk durak ilçe delegelerinin seçimi olacak. Temmuz boyunca ilçe delegeliği seçimlerine sahne olacak CHP'de, yönetim ve muhalefet arasındaki asıl hesap ise ekim sonrasına bırakılan büyük kurultayda görülecek. Büyük kurultayda Kılıçdaroğlu'nu devirme hesapları kuran parti içi muhalefet ise koordinasyon çalışmalarına ağırlık verdi. Parti içerisinde “İlhan Cihaner'in etrafından kümelenen Ankara grubu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etrafında birleşme eğilimindeki İstanbul grubu” şeklinde öne çıkan iki grup var. Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eski Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın etkili figürler olarak öne çıktığı CHP'de, delege savaşları yaşanacak. TBMM üye sayısının 2 katı kuralı nedeni ile de üç büyük şehrin toplam delege içindeki ağırlığı öne çıkıyor. İstanbul 196, Ankara, 64, İzmir 52 delegeye sahip. Bunun yanı sıra parti içi muhalefet, toplamda 184 delegesi olan Doğu ve Güneydoğu illerine odaklandı.