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Doğuya delege markajı

Kurultay takviminin işlediği CHP'de ilk durak ilçe delegelerinin seçimi olacak. Temmuz boyunca ilçe delegeliği seçimlerine sahne olacak CHP'de, yönetim ve muhalefet arasındaki asıl hesap ise ekim sonrasına bırakılan büyük kurultayda görülecek. Parti içi muhalefet, toplamda 184 delegesi olan Doğu ve Güneydoğu illerine odaklandı.

Uğur Duyan
04:00 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Genel Merkezi.

CHP Genel Merkezi.

Kurultay takviminin işlediği CHP'de ilk durak ilçe delegelerinin seçimi olacak. Temmuz boyunca ilçe delegeliği seçimlerine sahne olacak CHP'de, yönetim ve muhalefet arasındaki asıl hesap ise ekim sonrasına bırakılan büyük kurultayda görülecek. Büyük kurultayda Kılıçdaroğlu'nu devirme hesapları kuran parti içi muhalefet ise koordinasyon çalışmalarına ağırlık verdi. Parti içerisinde “İlhan Cihaner'in etrafından kümelenen Ankara grubu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etrafında birleşme eğilimindeki İstanbul grubu” şeklinde öne çıkan iki grup var. Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eski Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın etkili figürler olarak öne çıktığı CHP'de, delege savaşları yaşanacak. TBMM üye sayısının 2 katı kuralı nedeni ile de üç büyük şehrin toplam delege içindeki ağırlığı öne çıkıyor. İstanbul 196, Ankara, 64, İzmir 52 delegeye sahip. Bunun yanı sıra parti içi muhalefet, toplamda 184 delegesi olan Doğu ve Güneydoğu illerine odaklandı.

ESKİLERLE TEMAS KURUYOR

Eski Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında seçim için kurulan Doğu Masası'nın bölgedeki ve büyük kentlerdeki uzantılarından çekinen Kılıçdaroğlu, bölgeyi de markaja aldı. Kılıçdaroğlu'nun bölgedeki eski CHP'li isimlerle temasa geçerek, elini rahatlatmak istediği ifade edildi. Kılıçdaroğlu Doğu Masası'nda Salıcı ile çalışan Devrim Barış Çelik'i genel başkan yardımcılığı koltuğunda tutarak bölgedeki temasları sürdürdüğü biliniyor.


Genel Merkez'i topa tutan CHP'li il başkanlarından 'değişim' çağrısı: Parti ideolojik bulanıklığa hapsoldu
Genel Merkez'i topa tutan CHP'li il başkanlarından 'değişim' çağrısı: Parti ideolojik bulanıklığa hapsoldu

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda tarihi hezimet yaşayan CHP içerisinde 'değişim' rüzgarları esmeye devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adeta 'istenmeyen adam' ilan edildiği CHP'de dokuz il başkanı bir araya gelerek 'değişim' çağrısında bulundu. CHP'de uzun süredir yönetim tarzı olarak merkezileşme anlayışının hakim olduğunu ifade ederek "Siyasetsizlik bir siyaset hattı olarak yerleştirilmiştir" diyen CHP'li il başkanları, "Parti, fikri zenginliğini önemsemeden, ideolojik bulanıklığa hapsolmuş, sağdan oy alma kaygısı içinde rotasını kaybetmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönemi, yeninin gerekliliklerini de gözeterek inşa etmelidir. Yenilenme kaçınılmazdır." sözleriyle de 'değişim' çağrısında bulundu.


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Delege
40 dakika önce
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