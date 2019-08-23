Gündem Doktoru öldüresiye dövdüler
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Doktoru öldüresiye dövdüler

Isparta Yalvaç’ta sürücü belgesi için sağlık raporu almaya gelen O.E. ve G.E. isimli baba - oğuldan birine sağlık raporu verilip, diğerine verilmeyince ortalık karıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Darp edilen doktor.
Darp edilen doktor.

Oğlu rapor alan, kendisinin hastaneden alması gerektiği söylenen baba, Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) hakaretler ve tehditler savururken, olaya müdahale ederek, sakinleştirmeye çalışan doktor Mehmet Akyol’u oğluyla birlikte darp etti.

3 KIRIK VE BAŞINDA YARIK

ASM’de görevli doktorun darp sonucu burnunda 3 kırık ve başında 7 santimetre çapında açılma meydana geldi. Doktora yapılan operasyon sonucu 20 gün rapor verildiği ve evinde istirahatli olduğu öğrenildi. Doktoru darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan O.E. ve G.E.’nin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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