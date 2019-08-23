Doktoru öldüresiye dövdüler

Oğlu rapor alan, kendisinin hastaneden alması gerektiği söylenen baba, Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) hakaretler ve tehditler savururken, olaya müdahale ederek, sakinleştirmeye çalışan doktor Mehmet Akyol’u oğluyla birlikte darp etti.

3 KIRIK VE BAŞINDA YARIK

ASM’de görevli doktorun darp sonucu burnunda 3 kırık ve başında 7 santimetre çapında açılma meydana geldi. Doktora yapılan operasyon sonucu 20 gün rapor verildiği ve evinde istirahatli olduğu öğrenildi. Doktoru darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan O.E. ve G.E.’nin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.