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Dokuz bin öğrenci memleketlerine döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 8 bin 959 öğrencinin depremden sonra taşındıkları illerden kendi istekleriyle yeniden memleketlerine nakledildiğini söyledi. Özer, “Gaziantep’e 3 bin 402, Kahramanmaraş’a 1274, Adana’ya 878, Hatay’a 796, Osmaniye’ye 607, Diyarbakır’a 546, Malatya’ya 533, Şanlıurfa’ya 486, Adıyaman’a 345 ve Kilis’e 92 öğrenci nakil oldu” dedi.

04:00 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 959 öğrencinin depremden sonra taşındıkları illerden talepleri doğrultusunda tekrar memleketlerine nakledildiklerini söyledi.

253 BİN ÖĞRENCİNİN NAKLİ YAPILDI

Deprem bölgesindeki on ilden diğer illere toplam 252 bin 829 öğrencinin nakil olduğunu belirten Özer, “En fazla nakil yapılan illerden Ankara’ya 34 bin 441, Mersin’e 23 bin 307, Antalya’ya 22 bin 190, İstanbul’a 19 bin 434, Konya’ya ise 13 bin 665 öğrencimizin naklini gerçekleştirdik. Ancak deprem bölgesinden diğer illere nakil işlemleri artık durma noktasına geldi. Gelinen bu noktada Bakanlık olarak deprem bölgesinde hayatı normalleştirmek için eğitim öğretimi normalleştirme çabamız ve okulların açılması sonucunda afet nedeniyle başka illere nakil yaptıran öğrencilerimizin tekrar memleketlerine dönüş nakilleri yaptığını görüyoruz.” dedi. Depremin yaşandığı illere dönüş yapan öğrenci sayısı hakkında da bilgi veren Özer, “Gaziantep’e 3 bin 402, Kahramanmaraş’a 1274, Adana’ya 878, Hatay’a 796, Osmaniye’ye 607, Diyarbakır’a 546, Malatya’ya 533, Şanlıurfa’ya 486, Adıyaman’a 345 ve Kilis’e 92 olmak üzere toplam 8 bin 959 öğrencimizin depremden sonra taşındıkları illerden talepleri doğrultusunda tekrar memleketlerine nakillerini yaptık.” bilgisini verdi.



#MEB
#Mahmut Özer
#Gaziantep
#Kahramanmaraş
#Adana
#Malatya
#öğrenci
1 saat önce
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