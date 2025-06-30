Dolandırıcı suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 230 şüpheli yakalandı: 12 ilde harekete geçildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Hatay, Gaziantep, Konya, Muğla, Tokat, Aydın, Tekirdağ, Amasya, Giresun, Şanlıurfa, Ordu ve Çorum olmak üzere 12 ilde 12 ayrı dolandırıcı suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 230 şüpheli yakalanırken 93'ü tutuklandı. 100 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.