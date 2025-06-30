Şırnak'ta Dicle Nehri'nde mahsur kalan dört kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

Mahsur kalanlar bot yardımıyla kurtarıldı.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 4 kişi, ekiplerin bot yardımıyla kurtarıldı. Piknik yaparken nehirde mahsur kalan kişiler için AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müdahale sonrası vatandaşlar güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Dicle Nehri'nin bir bölümünde piknik yapan 4 kişi, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu 4 kişi, bot yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
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