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Sahil Güvenlik İznik Gölü'nde botta mahsur kalan turisti kurtardı

Sahil Güvenlik İznik Gölü'nde botta mahsur kalan turisti kurtardı

22:2429/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
DHA
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Ahmed'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ahmed'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü'nde mahsur kalan Suudi Arabistan uyruklu bir kişi, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Çakırlı Mahallesi sahilinde ailesiyle piknik yaparken botla göle açılan 27 yaşındaki Alhussaın İbrahim Ahmed, botun kontrolünü kaybederek sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan Ahmed, kıyıya çıkarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü'nde mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gezmeye gelen Alhussaın İbrahim Ahmed (27), ailesiyle birlikte İzmit Gölü kıyısında piknik yaparken botla göle açıldı. Gölün ortalarına kadar ilerleyen Ahmed, bir süre sonra botun kontrolünü kaybederek, sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İznik Sahil Güvenlik ekipleri de bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından gölde mahsur kalan Alhussaın İbrahim Ahmed kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı. Ahmed'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


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