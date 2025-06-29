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Beş katlı apartmanda yangın çıktı: Mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Beş katlı apartmanda yangın çıktı: Mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

08:2329/06/2025, Pazar
IHA
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Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında yangın söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında yangın söndürüldü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Besni ilçesinin Hasan Tütün Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Selma K.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Korku ve paniğin yaşandığı yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından alevlere müdahale edildi. Ekipler bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da dumanların sardığı apartmandaki daire sakinlerini de tek tek tahliye etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında yangın söndürüldü. Olayda evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.




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