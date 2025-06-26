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Büyük Menderes'te traktörü ile mahsur kalan çiftçi kurtarıldı

Büyük Menderes'te traktörü ile mahsur kalan çiftçi kurtarıldı

15:3526/06/2025, Perşembe
IHA
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Ekipler halat ile kurulan düzenek yardımıyla çiftçiyi nehrin ortasından kurtardı.
Ekipler halat ile kurulan düzenek yardımıyla çiftçiyi nehrin ortasından kurtardı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Büyük Menderes nehrinden traktörü ile geçmeye çalışan ve suların yükselmesi ile mahsur kalan çiftçi, itfaiye AFAD ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Baltaköy Mahallesi mevkiinde Büyük Menderes Nehri'nde traktörü ile karşıya geçmeye çalışan çiftçi, suların bir anda yükselmesi ile nehir ortasında mahsur kaldı. Çiftçinin yakınlarından yardım istemesi üzerine yapılan ihbar sonrasında bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ilk olarak zincir ile traktörü bağlayıp suda sürüklenmemesi için sabitledi. Ekipler daha sonra halat ile kurulan düzenek yardımıyla çiftçiyi nehrin ortasından kurtardı. Nehirde kalan traktörün kurtarılması için ise çalışma başlatılacağı öğrenildi.




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