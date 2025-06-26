Büyük Menderes'te traktörü ile mahsur kalan çiftçi kurtarıldı

Baltaköy Mahallesi mevkiinde Büyük Menderes Nehri'nde traktörü ile karşıya geçmeye çalışan çiftçi, suların bir anda yükselmesi ile nehir ortasında mahsur kaldı. Çiftçinin yakınlarından yardım istemesi üzerine yapılan ihbar sonrasında bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ilk olarak zincir ile traktörü bağlayıp suda sürüklenmemesi için sabitledi. Ekipler daha sonra halat ile kurulan düzenek yardımıyla çiftçiyi nehrin ortasından kurtardı. Nehirde kalan traktörün kurtarılması için ise çalışma başlatılacağı öğrenildi.