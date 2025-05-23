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Kocaeli'de ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kaldılar

Kocaeli'de ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kaldılar

00:5323/05/2025, Cuma
DHA
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Kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Kocaeli'de iki kişi ormanlık alanda kazdıkları 10 metre genişliğindeki çukurda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekiplerin öncelikle kuyuda bulunan metan gazının tahliyesi için çaba harcadığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 2 kişi ormanlık alanda kazdığı yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler kurtarma çalışması başlattı.

Olay, 23.00 sıralarında Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre ormanda yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan 2 kişi, mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekiplerin öncelikle kuyuda bulunan metan gazının tahliyesi için çaba harcadığı öğrenildi. Kuyuda baygınlık geçirdiği belirtilen ve hangi amaçla kazdıkları henüz öğrenilemeyen 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.



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