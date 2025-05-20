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Kocaeli’de 4 aylık bebek menenjitten öldü

Kocaeli’de 4 aylık bebek menenjitten öldü

12:0720/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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İrem Aslan’ın ölümüne neden olan menenjit ikinci bir çocuğun daha hayatına mal oldu
İrem Aslan’ın ölümüne neden olan menenjit ikinci bir çocuğun daha hayatına mal oldu

Kocaeli’de 10 Nisan’da İrem Aslan’ın ölümüne neden olan menenjit ikinci bir çocuğun daha hayatına mal oldu. Bu kez 4 aylık Güven Tan isimli bebek Cuma günü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde menenjitten hayatını kaybetti. Güven Tan bebeğin İstanbul’dan Körfez’e ailesi ile birlikte misafirliğe geldiği ve aynı gün yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kocaeli'de 10 Nisan'da Bekir Sıtkı Özer İlkokulu'nda ortaya çıkan ve 8 yaşındaki İrem Aslan'ın ölümü ile sonuçlanan menenjit vakasının ardından, üzücü ikinci bir menenjit vakası daha yaşandı. Bu kez 4 aylık bebek Güven Tan hayatını kaybetti. Kocaeli'de yaşanan menenjitten ikinci çocuk ölümü, menenjit aşısı ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.


ŞEHİR HASTANESİ'NDE VEFAT ETTİ


Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşayan bebek Güven Tan'ın ailesi Cuma günü Körfez'de bulunan bir yakınlarına ziyarete geldi. Burada ateşlenen Güven bebek Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul'da da hasta olduğu için doktora götürüldüğü ancak burada teşhis konulmayan bebek, Körfez Devlet Hastanesi doktorları tarafından hemen Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Güven bebek kurtarılamadı. Güven bebeğin cenazesi ailesi tarafından İstanbul'a götürüldü.



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