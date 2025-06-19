Balık tutmaya gitmişti: Protez ayağı çıkınca Uludağ'da mahsur kaldı

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Derekızık Şelalesi'nde Hasan Ü. isimli vatandaş, şelaleye balık tutmaya gitti. Hasan Ü.'nün ayağında bulunan protez bir süre sonra yerinden çıktı. Hareket edemeyen adam, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak bulunan Hasan Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından zorlu arazi şartları sebebiyle bulunduğu yerden helikopter ile çıkarıldı. Hasan Ü., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.