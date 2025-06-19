Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Balık tutmaya gitmişti: Protez ayağı çıkınca Uludağ'da mahsur kaldı

Balık tutmaya gitmişti: Protez ayağı çıkınca Uludağ'da mahsur kaldı

22:3819/06/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Hasan Ü., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Hasan Ü., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Uludağ eteklerinde balık tutmaya giden bir kişi, protez ayağının çıkması sonucu şelale kenarında mahsur kaldı. Yaralı olarak bulunan vatandaş, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Derekızık Şelalesi'nde Hasan Ü. isimli vatandaş, şelaleye balık tutmaya gitti. Hasan Ü.'nün ayağında bulunan protez bir süre sonra yerinden çıktı. Hareket edemeyen adam, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak bulunan Hasan Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından zorlu arazi şartları sebebiyle bulunduğu yerden helikopter ile çıkarıldı. Hasan Ü., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.





#bursa
#uludağ
#mahsur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru 19 Haziran: Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir? Altın, Gümüş, Demir, Bakır