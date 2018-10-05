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Doları provoke ettiler

Dolar kurundaki artışa ilişkin sosyal medya hesaplarından provokatör paylaşımlarda bulunanlara yönelik soruşturma derinleşiyor. SPK, söz konusu paylaşımların Piyasa Kanunu’na muhalefet suçunu oluşturup oluşturmadığını inceliyor. Savcılık, SPK’dan gelecek rapora göre operasyon için düğmeye basacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Provokatör paylaşımlarda bulunanlara yönelik soruşturma derinleşiyor
Provokatör paylaşımlarda bulunanlara yönelik soruşturma derinleşiyor

Dolar kurundaki yükselişle ilgili sosyal medya hesaplarından ekonomik güvenliği tehdit eden paylaşımlarda bulunan provokatörlerle ilgili soruşturma derinleştirildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), söz konusu paylaşımların SPK Kanunu'na muhalefet suçunu oluşturup oluşturmadığını inceliyor. Savcılık, SPK'dan gelecek rapora göre operasyon düğmesine basacak.

346 HESAP BELİRLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde dolar kurundaki yükselişle ilgili provoke edici ve algı oluşturacak şekilde paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 346 sosyal medya hesabıyla ilgili inceleme başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından mercek altına alınan hesapların bir kısmının kimler tarafından kullanıldığı tespit edilirken, bazı hesapların sahte olduğu değerlendirilen rumuz isimlerle kullanıldığı anlaşıldı.

SPK PAYLAŞIMLARI İNCELİYOR

Emniyet, kimlikleri tespit edilen sosyal medya hesaplarıyla ilgili listeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcılık da ekonomik güvenliği tehdit eden kişilerle ilgili SPK'ya yazı yazarak, söz konusu paylaşımların SPK Kanunu'na muhalefet suçunu oluşturup oluşturmadığını sordu. SPK da söz konusu hesaplardan yapılan manipülatif paylaşımları incelemeye aldı.

EMNİYETE TALİMAT

SPK, kanuna muhalefet oluşturduğunu değerlendirdiği paylaşımları rapor halinde savcılığa bildirecek. Savcılık da söz konusu kişi ve kişilerin yakalanması için operasyon düğmesine basacak. Başsavcılığın, söz konusu 346 hesabın dışında provoke edici paylaşımlar yapmaya devam eden hesapların tespiti için emniyete talimat verdiği öğrenildi.

  • 5 yıl hapis
  • Soruşturma, SPK’nın “piyasa dolandırıcılığı” (manipülasyon) başlıklı maddesi uyarınca yapılacak. Söz konusu madde, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanacağını hüküm altına alıyor.
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