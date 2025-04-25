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Dolmabahçe Tüneli'nde iki araca çarparak takla atan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Dolmabahçe Tüneli'nde iki araca çarparak takla atan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

17:3425/04/2025, Cuma
DHA
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Dolmabahçe Tüneli'nde 2 araca çarparak takla atan motosikletin sürücüsü öldü
Dolmabahçe Tüneli'nde 2 araca çarparak takla atan motosikletin sürücüsü öldü

Dolmabahçe Tüneli'nde sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Samet Sözkesen(21), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli içerisinde saat 14.00 sıralarında Beşiktaş istikametinde kaza meydana geldi. Tünelde süratli bir şekilde 2 aracın arasından geçmeye çalıştığı iddia edilen motosiklet sürücüsü Samet Sözkesen(21), gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 KK 1312 ve 34 DGC 235 plakalı araçlara çarptıktan sonra takla attı. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü Samet Sözkesen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sözkesen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle tünel içerisinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından araç geçişleri normale döndü.



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