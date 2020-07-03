Dönemin Sivas belediye başkanı Karamollaoğlu Madımak'la ilgili konuştu: Katliam diyemem

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Haber Global'de soruları yanıtladı. 2 Temmuz 1993 yılında yazar ve sanatçılardan oluşan 33 kişinin Sivas'ta kaldığı otelde yakılarak öldürüldüğü Madımak Katliamı’na ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu yöneltilen, "Madımak olayı sizi utandırmıyor mu?" sorusuna karşılık şöyle cevap verdi:

Niye utanayım ki?

"Ben bunu bir itham olarak görürüm, niye beni utandırsın ki? Ben bunun ne sorumlusuyum ne de bu hadiselerin önüne geçmekle mükellef bir makamda bulunuyorum."

OYNAT 01:00 Karamollaoğlu'ndan ortakları kızdıracak Madımak açıklaması: 'Katliam' diyemem Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında Sivas Katliamı ile ilgili soruları yanıtladı. Yaşananların kendisini utandırıp utandırmadığı sorusuna, 'Kimse valiye, emniyet müdürüne sormuyor bunu. Halbuki onların görevi meydana gelen bu hadiseleri önlemekti. Bu hadiselerin olmaması için tedbir almaktı, hiç alakası olmayan bir insan neden utanç duyacak?' yanıtını veren Karamollaoğlu, Madımak olayına 'katliam' demedi.

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Karamollaoğlu, Madımak Katlimı'nın yaşandığı dönemde Sivas Belediye Başkanıydı.

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"Olayın sorumlusu ben değilim"

Olayın önlenmesi konusunda asıl sorumluların dönemin valisi ve emniyet müdürü olduğunu ileri süren Karamollaoğlu, "Ben belediye başkanıyım. Hiç kimse bu soruyu valiye sormuyor. Emniyet müdürüne sormuyor. Halbuki onların görevi bu meydana gelen hadiseleri önlemektir. Bu hadiselerin olmaması için tedbir almaktır. Hiç alakası olmayan bir insan niye bundan utanç duyacak?" dedi.

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