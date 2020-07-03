Dönemin Sivas belediye başkanı Karamollaoğlu Madımak'la ilgili konuştu: Katliam diyemem

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Haber Global'de soruları yanıtladı. 2 Temmuz 1993 yılında yazar ve sanatçılardan oluşan 33 kişinin Sivas'ta kaldığı otelde yakılarak öldürüldüğü Madımak Katliamı’na ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu yöneltilen, "Madımak olayı sizi utandırmıyor mu?" sorusuna karşılık şöyle cevap verdi:
Niye utanayım ki?
"Ben bunu bir itham olarak görürüm, niye beni utandırsın ki? Ben bunun ne sorumlusuyum ne de bu hadiselerin önüne geçmekle mükellef bir makamda bulunuyorum."
"Olayın sorumlusu ben değilim"
Olayın önlenmesi konusunda asıl sorumluların dönemin valisi ve emniyet müdürü olduğunu ileri süren Karamollaoğlu, "Ben belediye başkanıyım. Hiç kimse bu soruyu valiye sormuyor. Emniyet müdürüne sormuyor. Halbuki onların görevi bu meydana gelen hadiseleri önlemektir. Bu hadiselerin olmaması için tedbir almaktır. Hiç alakası olmayan bir insan niye bundan utanç duyacak?" dedi.
Ölen ölmüştür
- Yaşanan olaylara katliam demeyen Saadet Partisi lideri, sözlerine şöyle devam etti: "Ben bundan dolayı üzülüyorum, bundan dolayı hayıflanıyorum, bu niye önlenemedi. Ölen ölmüştür, elbette insanların canı yanıyor. Ben ona bir şey diyemem. Ama katliam dediğim gibi kasıtlı yapılır. Ben orada insanların, ölmesi için böyle bir şey yapıldığı kanaatinde değilim."