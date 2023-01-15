Dönerlerse millet hesabını sorar

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, başörtüsü konusunda yola çıkan muhalefetin tersine dönmemesi gerektiğini söyledi.

Özkaya, “Eğer dönerlerse millet bunun hesabını sandıkta sorar. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu sözünün arkasında duruyor mu durmuyor mu, bunu oy devşirmek için mi yaptıklarını göreceğiz” dedi.

Zeynep Gül Yılmaz.

TBMM Anayasa Komisyon Üyesi Zeynep Gül Yılmaz da Kılıçdaroğlu sözlerinde samimiyse CHP grubunun bu teklife “hayır” dememesi gerektiğine dikkat çekti. Yılmaz, “Görüşme teklifimizi reddettiklerine göre, bunun da tıpkı diğerleri gibi Kılıçdaroğlu’nun siyasi şovu olduğu anlaşılıyor” diye konuştu. Cumhur İttifakı’nın 336 milletvekilinin imzasıyla Meclis’e getirdiği Anayasa değişikliğinin referanduma gitmeden kabulü için 400 ve üzerinde oya ihtiyaç var. Referandum aralığı ise 360-400 arası. Düzenleme, oylamada 360’ın altında kalırsa düşüyor.

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