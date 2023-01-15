Gündem Dönerlerse millet hesabını sorar
POLİTİKA

Dönerlerse millet hesabını sorar

Anayasa Komisyonu’nda perşembe günü ele alınacak başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliği teklifi öncesi AK Parti’den CHP’ye “sözünüzün arkasında durun” uyarısı geldi.

Abone Ol Google News
Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
Dönerlerse millet hesabını sorar
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, başörtüsü konusunda yola çıkan muhalefetin tersine dönmemesi gerektiğini söyledi.

Özkaya, “Eğer dönerlerse millet bunun hesabını sandıkta sorar. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu sözünün arkasında duruyor mu durmuyor mu, bunu oy devşirmek için mi yaptıklarını göreceğiz” dedi.

Zeynep Gül Yılmaz.
Zeynep Gül Yılmaz.

TBMM Anayasa Komisyon Üyesi Zeynep Gül Yılmaz da Kılıçdaroğlu sözlerinde samimiyse CHP grubunun bu teklife “hayır” dememesi gerektiğine dikkat çekti. Yılmaz, “Görüşme teklifimizi reddettiklerine göre, bunun da tıpkı diğerleri gibi Kılıçdaroğlu’nun siyasi şovu olduğu anlaşılıyor” diye konuştu. Cumhur İttifakı’nın 336 milletvekilinin imzasıyla Meclis’e getirdiği Anayasa değişikliğinin referanduma gitmeden kabulü için 400 ve üzerinde oya ihtiyaç var. Referandum aralığı ise 360-400 arası. Düzenleme, oylamada 360’ın altında kalırsa düşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü mesajı: Meclis çözmezse son söz milletin
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü mesajı: Meclis çözmezse son söz milletin

Gazeteci Mercan'a başörtüsü saldırısı: Kafan hava alsın ondan sonra konuş
GÜNDEM
Gazeteci Mercan'a başörtüsü saldırısı: Kafan hava alsın ondan sonra konuş
Sözleşmesini dondurabiliriz

'Sözleşmesini dondurabiliriz'

​Abdullah Avcı'dan Visca açıklaması.
3 puan Bakasetastan

3 puan Bakasetas'tan

​Trabzonspor, Başakşehir'i tek golle geçti.
Son seçim anketi: Erdoğan yüzde 50 ile açık ara önde

​Abdullah Avcı'dan Başakşehir maçı sonrası sert sözler

'Uslu durduğunuz sürece sizinle işimiz olmaz.'

Erdoğan'dan 'altılı masa'ya aday eleştirisi.

'İçeriden dışarıya bilgi sızıyor'

'İçeriden dışarıya bilgi sızıyor'

​Abdullah Avcı'dan çarpıcı sözler

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.