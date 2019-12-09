Gündem Dönüş zirvesi
POLİTİKA

Dönüş zirvesi

Türkiye, Suriye’de oluşturulan güvenli bölgeye dönüşe ilişkin planlamaları mültecilerle ilgili dünyanın en önemli organizasyonuna taşıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacıların güvenli bölgeye dönüşlerine ilişkin Türkiye’nin plan ve tezlerini, NATO’nun ardından Birinci Küresel Mülteci Forumu’nda gündeme getirecek. 17-19 Aralık’ta Cenevre’de yapılacak olan forumda Erdoğan, planları anlatıp maliyetin paylaşılması konusunda destek isteyecek.

ALTI ANA KONU

Altı ana başlıkta gerçekleştirilecek olan forumda, yük ve sorumluluk paylaşımı için gerekli düzenlemeler, eğitim, istihdam ve geçim kaynakları, enerji ve altyapı, çözümler ve koruma kapasitesi masaya yatırılacak. Erdoğan forumda, Türkiye’nin güvenli bölge planını ortaya koyacak. 5 bin nüfuslu 140 köy ve 30 bin nüfuslu 10 ilçe kurularak 1 milyon mültecinin nasıl güvenle evlerine dönebileceğinin detayları anlatılacak. Yerleşim yerinin maliyeti yaklaşık 151 milyar TL olarak tahmin ediliyor. Türkiye, maliyetin uluslararası kuruluşlar ve mültecilerden etkilenen ülkeler tarafından paylaşılmasını istiyor.

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