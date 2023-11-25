Dönüşüm fırsatçısına 10 kat ceza

Türkiye'ye döviz getirilmesi teşvik edilecek. Yurt dışından elde edilen kar paylarının tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartı ile bu kazançların yarısının gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacak. Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık gibi hizmetlere uygulanan yüzde 50 kazanç indirimi, kazancın tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkarılacak.İhracatın desteklenmesi amacıyla, aracılı ihracat sözleşmelerine tabi mükelleflerin vergilendirilmesinde 5 puanlık indirime gidiliyor. Ayrıca ihracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi de düzenleme kapsamında kaldırılacak.