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Dönüşüme takas formülü

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, TBMM Deprem Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Olası İstanbul depreminde 100 bin bina yıkılırsa 10 milyon arama kurtarma personeline ihtiyaç olacağını belirten Kadıoğlu, “Bu kadar arama kurtarma ekibi Samanyolu galaksisinde yok” dedi.

Uğur Duyan
06:13 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul.

İstanbul.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, TBMM Deprem Komisyonu’nda soruları yanıtladı. İstanbul depreminde 100 bin bina yıkılırsa 10 milyon arama kurtarma personeline ihtiyaç olacağını kaydeden Kadıoğlu, “Bu kadar arama kurtarma ekibi Samanyolu galaksisinde yok” dedi. Kentteki boş binaların takas yoluyla güvenilir barınma ihtiyacı için kullanıma açılabileceğini ifade eden Kadıoğlu, “Zincirlikuyu’da boş iş yerleri var, bankaların elinde boş binalar var. Bunların takasla bir şekilde alınması ve barınma sorununun çözülmesi gerekiyor. Bunun bir an önce acilen yapılması lazım. Yoksa bunun altından kalkamayız” diye konuştu.

İLETİŞİM AĞI ÖNEMLİ

İletişim bilimci Prof. Dr. Abdülhamit Avşar da kriz anlarında sosyal medyanın önemine değindi. Avşar, sağlıklı bir sosyal medya iletişim ağı oluşturmanın, afet yönetiminin en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi: “Sosyal ağlar yoluyla sağlıklı ve sürdürülebilir bilgi paylaşımı ve akışının sağlanması, zamanın iyi yönetilmesi, koordinasyonun düzenlenmesi hayati öneme sahip.”


#İstanbul
#Deprem
#Mikdat Kadıoğlu
#TBMM
1 saat önce
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