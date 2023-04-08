Dönüşüme takas formülü

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, TBMM Deprem Komisyonu’nda soruları yanıtladı. İstanbul depreminde 100 bin bina yıkılırsa 10 milyon arama kurtarma personeline ihtiyaç olacağını kaydeden Kadıoğlu, “Bu kadar arama kurtarma ekibi Samanyolu galaksisinde yok” dedi. Kentteki boş binaların takas yoluyla güvenilir barınma ihtiyacı için kullanıma açılabileceğini ifade eden Kadıoğlu, “Zincirlikuyu’da boş iş yerleri var, bankaların elinde boş binalar var. Bunların takasla bir şekilde alınması ve barınma sorununun çözülmesi gerekiyor. Bunun bir an önce acilen yapılması lazım. Yoksa bunun altından kalkamayız” diye konuştu.