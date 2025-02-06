Dördü zırhlı toplam 30 araç emniyette: İşte vurgun araçları

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonunda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, firari 3 şüpheli daha yakalandı. El konulan yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araç emniyette sergilendi.

9 MİLYAR LİRALIK VURGUN

İstanbul polisi, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımında ortak çatıda faaliyetteki sekiz şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütlerinin dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti. ‘Kara para’ aklandığı ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiği ortaya çıkınca polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’nın önlenmesi soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısıysa 40’a çıktı. Gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey de bulunuyor.

125 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen güncel değeri yaklaşık 125 milyon lira olan 10'u lüks, 4'ü zırhlı toplam 30 araç ile 6 tarla, 2 arsa, 8 daire ve iş yerine el konulmuştu. El konulan araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

FİRARİ KİLİT İSİM HER YERDE ARANIYOR

Bu arada şebekenin kilit isimlerinden Serhan Mark Kohen’in ise firari olarak her yerde arandığı öğrenildi. Kohen ailesinin bir üyesi olduğu ileri sürülen Serhan Mark Kohen’in önceki gün polis baskınında adresinde bulunamadığı ve halen arandığı aktarıldı. Soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu aktarılan ve kripto para işi ile ilgilendiği öğrenilen Kohen’in yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.







