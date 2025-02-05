Dokuz milyar lira kara para aklamışlar

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçu ile ilgili çalışma yürütüldü.

9 MİLYAR TL AKLAMIŞLAR

Yapılan çalışmalarda, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla kara para akladığı tespit edildi. Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirlerin yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar TL’lik yasadışı bir parayı akladıkları tespit edildi.

KAPALIÇARŞI BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA

Soruşturma çerçevesinde Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonda Özbey’in de aralarında bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.







