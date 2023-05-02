Dört saat sonra kendini patlattı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sık sık yer değiştirdiği tespit edilen “DEAŞ’ın sözde yeni halifesi” Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes’te olduğu tespit edildi. Kureyşi’nin yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT’in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve cumartesi günü operasyon düzenledi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, MİT’in özel operasyon ekibi, sivillere herhangi zarar gelmediği bildirdi. Operasyon, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ’ı yeniden diriltme çabaları sürerken geldi.

YER ALTI SIĞINAĞI DA VAR

İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik operasyonda, Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi’ye “Teslim ol” çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.

ÖZEL EKİP DUVARLARI YIKIP GİRDİ

Bunun üzerine MİT’in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi.

İNTİHAR ETTİ

Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.

ÖRGÜTTE KISA SÜREDE YÜKSELDİ

Terör örgütü DEAŞ’a 2013’te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükseldi. Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, DEAŞ’ın önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi’nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022’de “sözde yeni halifesi” ilan edilmişti.

İnlerini başlarına geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başarılı operasyon konusunda “Hemen her hafta bir terör elebaşının etkisiz hale getirildiğinin haberini alıyoruz. Başarılı operasyonlarımız zaten uzun süredir devam ediyor. Önceki gün DEAŞ’ın sözde lideri Ebu Huseyin El Kureyşi adlı teröristi etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde istihbarat teşkilatımız, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımızla terör örgütünün inlerini başlarına geçireceğiz” dedi.



















