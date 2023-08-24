DOSD Meram’da ön kayıtlar başladı

Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi, DOSD Meram’da ön kayıtlar için başvuru ekranı açıldı. dosdmeram.org.tr internet adresi üzerinden yapılacak ön başvurular sonrası yapılacak değerlendirmelerin ardından kesin kayıtlar gerçekleştirilecek. Eğitim alacak öğrencilerin başvurularının yanı sıra merkezde görev yapacak eğitmen ve gönüllüler için de başvurular başladı.





ÖN KAYIT YAPTIRMAYA DAVET EDİYORUM

Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında hayata geçen Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ın bu yapısı ve öngördüğü eğitim modeliyle Türkiye’deki bir ilk ve tek olduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “DOSD Meram’ı down sendromlu bireylerimizin ve ailelerinin yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdik. Son rötuşların yapıldığı merkezde hazırlıklar tamamlanmak üzere” ifadelerini kullandı.





HAYATIN İÇİNDEKİ ROLLERİNİ DEĞİŞTİRECEK BİR PROJE

Belediye olarak her zaman vatandaşlarının yanında olduklarını dile getiren Başkan Kavuş, “Down sendromlu bireylerin; fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini, bireysel özelliklerini en üst noktaya çıkarmayı hedefleyen DOSD Meram, bu bireylerin yaşama katılımlarını sağlayacak ve hayatın içindeki rollerini pekiştirecek bir proje. Böylesi hayırlı ve güzel bir projede vakit kaybetmemek adına bir taraftan da ön başvuruları almaya başlıyoruz. Bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız dosdmeram.org.tr adresi üzerinden başvurabilirler” diye konuştu.



