Dost selamı: Prof. Mehmet İlhan Başgöz Türkiye'de

Yıllardır ABD’de yaşayan Türk halk bilimci Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Başgöz, tedavisine Türkiye’de devam edilmesi için talebini yetkililere iletti. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından ABD’ye ambulans uçak gönderildi.

Ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Başgöz, Türkiye’ye nakli için gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Indianapolis’ten ambulans uçakla alınarak Esenboğa Havalimanı’na getirildi. Başgöz, burada yaptığı açıklamada, ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Dost selamı Türkiye"