Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
'Dosya' yalanıyla 200 bin lira dolandırıldı

'Dosya' yalanıyla 200 bin lira dolandırıldı

23:2712/05/2026, Tuesday
IHA
Sonraki haber
Vatandaş, telefon dolandırıcılarına 199 bin 800 lirasını kaptırdı.
Vatandaş, telefon dolandırıcılarına 199 bin 800 lirasını kaptırdı.

Edirne’de yaşayan bir vatandaş, telefonda kendisini avukat olarak tanıtan kişinin tuzağına düştü. Hakkında açıldığı iddia edilen dosyanın kapatılması bahanesiyle iki farklı banka hesabına toplam 199 bin 800 TL gönderen vatandaş, parayı gönderdikten sonra karşı tarafa ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili GSM hattı ve banka hesapları üzerinden soruşturma başlatıldı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey köyünde bir vatandaş, telefonda kendisini avukat olarak tanıtan şahıs tarafından dolandırıldı.

Uzunköprü ilçesinde, saat 19.30 sıralarında jandarmaya başvuran M.K. isimli şahıs, kendisini telefondan arayan Y.M.D. isimli kişinin adına açılmış bir dosyanın kapatılması için 200 bin TL ödeme yapması gerektiğini söylediğini belirtti. M.K., istenen paranın 99 bin 850 TL’sini Y.E.T. adına kayıtlı bir banka hesabına, 99 bin 950 TL’sini ise M.B. adına kayıtlı farklı bir banka hesabına gönderdiğini, toplam 199 bin 800 TL gönderdikten sonra karşı tarafa ulaşamadığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili olarak kullanılan GSM hattı ile para gönderilen banka hesaplarının sahiplerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



#Edirne
#Uzunköprü
#Dolandırıcılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ağustos 2026 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama