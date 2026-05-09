Sahte deterjan operasyonu: 1 milyon 950 bin liralık ürün ele geçirildi

9/05/2026, Cumartesi
DHA
Depoda binlerce litre sahte deterjan ele geçirildi.
Edirne’de jandarma ekiplerince bir ev ve depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 950 bin lira olan binlerce litre sahte sıvı deterjan ele geçirildi. Aramalarda ayrıca deterjan üretiminde kullanılan çok miktarda hammadde de bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından bir ev ve depoda yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 950 bin lira olan 3 bin 168 litre sahte sıvı deterjan ve 1445 litre sıvı deterjan hammaddesi ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A.’ya ait ev ve depoda arama yaptı. Yapılan aramada sahte marka baskılı bidonlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 950 bin lira olan 3 bin 168 litre sahte sıvı deterjan ve 1445 litre sıvı deterjan hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A., hakkında adli işlem başlatıldı.



