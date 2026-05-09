Sahte deterjan operasyonu: 1 milyon 950 bin liralık ürün ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A.’ya ait ev ve depoda arama yaptı. Yapılan aramada sahte marka baskılı bidonlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 950 bin lira olan 3 bin 168 litre sahte sıvı deterjan ve 1445 litre sıvı deterjan hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A., hakkında adli işlem başlatıldı.