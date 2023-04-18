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DP’de hayal kırıklığı

Listelerde sadece 3 milletvekili adayı kontenjanı ayrılan DP, listelerde paydaşlara eşit sayıda milletvekilliği adaylığının verilmemesinden rahatsız.

Mehmet Güney
04:00 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Demokrat Parti'de kontenjan rahatsızlığı yaşandı.

Demokrat Parti'de kontenjan rahatsızlığı yaşandı.

CHP listelerinden seçime girecek olan DEVA, Gelecek ve Saadet’e ayrılan kontenjanın yüksekliği Demokrat Parti’de rahatsızlığa neden oldu. Listelerde sadece 3 milletvekili adayı kontenjanı ayrılan DP, listelerde paydaşlara eşit sayıda milletvekilliği adaylığının verilmemesinden rahatsız. DP’li kaynaklar, listeler yapılırken kendilerine bu kadar az vekil adayı verileceğini tahmin etmediklerini söyledi. 6’lı Masa’nın ilkeleri arasında olan eşitlik ilkesinin bu dağılımda zarar gördüğünü ifade eden kurmaylar, sahada parti tabanından oy isterken bu eşitsizlikten dolayı kendilerine şikayetlerin geldiğini aktardı.



#Demokrat Parti
#DEVA
#CHP
#Saadet Partisi
#kontenjan
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