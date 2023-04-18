DP’de hayal kırıklığı

CHP listelerinden seçime girecek olan DEVA, Gelecek ve Saadet’e ayrılan kontenjanın yüksekliği Demokrat Parti’de rahatsızlığa neden oldu. Listelerde sadece 3 milletvekili adayı kontenjanı ayrılan DP, listelerde paydaşlara eşit sayıda milletvekilliği adaylığının verilmemesinden rahatsız. DP’li kaynaklar, listeler yapılırken kendilerine bu kadar az vekil adayı verileceğini tahmin etmediklerini söyledi. 6’lı Masa’nın ilkeleri arasında olan eşitlik ilkesinin bu dağılımda zarar gördüğünü ifade eden kurmaylar, sahada parti tabanından oy isterken bu eşitsizlikten dolayı kendilerine şikayetlerin geldiğini aktardı.