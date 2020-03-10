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POLİTİKA

Drama kayıtsız kalma lüksünüz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin açık kapı politikasından sonra mülteci dalgasına hazırlıksız yakalanan AB’nin kurmaylarıyla Brüksel’de bir araya geldi. Erdoğan görüştüğü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’e Avrupa ülkelerinin Suriye’deki insani drama kayıtsız kalma lükslerinin olmadığını söyledi. Michel, görüşmeyle ilgili olarak, 18 Mart Mutabakatı’na ilişkin Türkiye ile çalışma yürütüleceğini söyledi. Leyen ise Türkiye’nin mülteciler konusunda yardıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'de.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'de.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye’deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğindeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 27 Şubat’ta İdlib’de Türkiye’nin güvenliği için hayatlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik saldırı gerçekleştiğini anımsatarak “Saldırının akabinde 28 Şubat günü Washington Antlaşması’nın 4’üncü maddesi çerçevesinde NATO Konseyi olağanüstü toplantıya davet edilerek müttefiklerimiz ile bilgi paylaştık, danışmalarda bulunduk.” diye konuştu.

DEAŞ’LA GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞTIK

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptıkları görüşmede öncelikle Suriye’deki durumu ele aldıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Konsey toplantısında NATO’dan ve müttefiklerimizden talep ettiğimiz ilave desteğin bir an önce sağlanmasının önemini vurguladım. Türkiye’nin Suriye sınırı aynı zamanda NATO’nun güneydoğu sınırıdır. Suriye kaynaklı kriz, güvenlik ve insani boyutlarıyla bölgemizi hatta Avrupa’nın tamamını tehdit eder durumdadır. Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye’deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur. Suriye meselesinde çabalarımızı her zamankinden daha fazla artırmalıyız. Türkiye tam 9 yıldır Suriye kaynaklı tehdit ve tehlikelerle mücadele ediyor. DEAŞ’la göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz. Ayrıca 3,6 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz.”

Erdoğan, Türkiye’nin AB Daimi Temsilciliği önünde Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Erdoğan, burada kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

AKIL VE İZAN DIŞI

  • Türkiye’nin büyük özveriyle ve tek başına yürüttüğü bu mücadelesine müttefiklerin tamamından somut destek beklediklerini vurgulayan Erdoğan, “NATO, ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik bir dönemin içindedir. NATO’dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde, Türkiye’nin savunmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir.” şeklinde konuştu. Genel Sekreter Stoltenberg’in bu konuda ittifak içindeki çalışmaların sürdüğünü ve süreci bizzat takip ettiğini söylediğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

HAKSIZ KAZANIMLARA İZİN YOK

“Sayın Genel Sekreter’e ayrıca düzensiz göç konusunda değerlendirmelerimizi aktardım. Bu hususları birazdan bir araya geleceğim Avrupa Birliği Konseyi ve Komisyonu başkanları ile de görüşeceğiz. Bir müttefik ve komşu ülkenin, düzensiz göç dalgasının müsebbibi olarak Türkiye’yi işaret etmesi akıl ve izan dışıdır. Bu ülkenin mevcut durumu ve Avrupa Birliği’ni de kullanarak kendine haksız kazanımlar elde etmeye çalışmasına izin vermeyeceğimizi Sayın Genel Sekreter’e de özellikle ifade ettim. Değerli dostumla Afganistan’daki barış süreci ile bu ülkedeki NATO mevcudiyetinin geleceği hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye, gelişmelerden bağımsız olarak Afganistanlı kardeşlerinin yanında olmayı sürdürecektir.”

SİYASİ KOŞULLAR İLERİ SÜRÜLMESİN

Türkiye’nin NATO’ya, NATO’nun da Türkiye’nin gücüne güç kattığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Tabii burada esas olan NATO’nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesini katma değer sağlamasıdır. Ayrıca müttefiklerimizin ülkemizde dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri sürmeden sergilemelidir. Talep ettiğimiz desteğin daha fazla gecikmeksizin karşılanması bu bakımdan çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte gereken adımların atılacağına inanıyor Sayın Genel Sekreter’e teşekkür ediyorum.”

Protokolde virüs önlemi

Erdoğan, koronavirüs salgınına tedbir olarak kendisini İstanbul’da uğurlayan ve Brüksel’de karşılayan heyetlerle tokalaşmadı. Erdoğan elini kalbine götürerek selamlaştı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel’e Atatürk Havalimanı’ndan uğurlandı. Erdoğan, koronavirüs salgınına tedbir olarak heyettekilerle tokalaşmayarak sadece el selamı verdi. Bu önlemi Belçika’nın başkenti Brüksel’de de sürdüren Erdoğan, protokol ile selamlaşmak yerine elini kalbinin üzerine koyarak selamlaşmayı tercih etti. Erdoğan, koronavirüs ile ilgili daha önce yaptığı uyarısında “Tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım,erteleyelim” ifadelerini kullanmıştı.

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