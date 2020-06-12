Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Drift pahalıya patladı Hem ceza yedi hem ehliyeti gitti
3. SAYFA

Drift pahalıya patladı: Hem ceza yedi hem ehliyeti gitti

Konya’da drift yapan ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 7 bin 534 lira ceza kesildi, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Haber Merkezi İHA
Sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.
Sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Olay, merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki otomobil Çeçenistan Caddesinde ada etrafında drift yaptığı tespit edildikten sonra polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Drift'in sonu kötü bitti: 2035'e kadar araba kullanamayacak
GÜNDEM
Drift'in sonu kötü bitti: 2035'e kadar araba kullanamayacak

Polis ekipleriyle sürücü arasında kovalamaca yaşanırken, sürücünün kaçması polis kamerasına yansıdı. Polisin takibiyle otomobil sürücüsü yakalandı.

  • Sürücü M.T’ye toplam 7 bin 534 TL ceza kesilirken, otomobil trafikten men edildi, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.

Drift yapıp sosyal medyada paylaşan maganda yakalandı
GÜNDEM
Drift yapıp sosyal medyada paylaşan maganda yakalandı

Salgını hiçe saydılar: Drift yapıp doğum günü kutladılar
KORONAVİRÜS
Salgını hiçe saydılar: Drift yapıp doğum günü kutladılar

"Pişmanım" diyerek yalvardı

Polisin yakalayarak ceza uyguladığı sürücü M.T, “Araba 6 aydır sanayideydi abi zaten. Çıktın dolanmaya orada da debriyajını ayarlayamadım. Araba kaymaya başladı” dedi. Sürücü M.T, pişman olduğunu söyledi.

Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi 6 bin 141 TL ceza yedi
GÜNDEM
Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi 6 bin 141 TL ceza yedi
Abone Ol Google News
Batı medeniyeti dedikleri de bu

Batı medeniyeti dedikleri de bu

Dünya Floyd'u konuşurken Brüksel polisinden ölümcül müdahale.
Konut ve araç kuyruğu

Konut ve araç kuyruğu

​Faizler düşünce vatandaş tapu ve notere koştu.
Türkiye sadece Türkiye değildir

Türkiye sadece Türkiye değildir

Ermeni sunucu Erdoğan'a hakaret edince Lübnan karıştı.

​Bakan Varank Kovid-19'a karşı çok önemli bir müjdeyi duyurdu.
Yeni 'feda' dönemi: <br>Bırakmam seni

Yeni 'feda' dönemi:
Bırakmam seni

Beşiktaş Kulübü bağış kampanyası başlattı.

​Türkiye'nin gururu petrol ve doğalgaz için demir alıyor.

Bakanlık yüzde 40 indirim yapılacağını açıklamıştı.
Zabıta <br>ordularıyla geldiler

Zabıta
ordularıyla geldiler

Haydar Ali Yıldız, Yeni Şafak canlı yayınında anlattı.
Planlama belli oldu

Planlama belli oldu

​Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu yurt dışı uçuşlar için tarih verdi.

İtalya ile yaptıkları anlaşmada dikkati çeken detay.
Traş ettirmek isterken kocasını öldürdü

Traş ettirmek isterken kocasını öldürdü

​Eve gelen berber, yaşlı çifte koronavirüs bulaştırdı.
Mahkeme 51 şüpheliyi<br> gerekçesiz serbest bıraktı

Mahkeme 51 şüpheliyi
gerekçesiz serbest bıraktı

Bilirkişi raporları görmezden gelindi.

​Meclis'ten geçerek yasalaşması bekleniyor.

​BM'den pandemiyle mücadelede dünyaya çok net uyarı.
Davaya taraf ismi <br>bilirkişi atadı

Davaya taraf ismi
bilirkişi atadı

​CHP adaylığından FETÖ ihraçlarına uzanan hikaye.

​Dışişleri'nden Kıbrıs'taki İngiliz oyununa tepki.

Dev anketin kazananı belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.