DSP de Cumhur’a katıldı

YSK’ya 9 Nisan’a sunulacak aday listelerine saatler kala Cumhur İttifakı’na bir destek daha geldi. Önceki gün 6’lı Masa ve HDP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun destek için kapısını çaldığı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, dün de AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’le görüştü. DSP’nin Cumhur İttifakı’na desteğine ilişkin ilk işaretler de bu görüşme sonrasında geldi. Aksakal, AK Parti’ye iadeyi ziyarette bulunacağını açıkladı. Aksakal, daha sonra Kılıçdaroğlu ve AK Parti’nin tekliflerini partisinin yetkili kurullarına götürdü. Ardından da AK Parti’yi ziyaret etti.