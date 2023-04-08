DSP de Cumhur’a katıldı

AK Parti heyeti DSP'yi ziyaret etti.
DSP, 14 Mayıs’ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldı.
YSK’ya 9 Nisan’a sunulacak aday listelerine saatler kala Cumhur İttifakı’na bir destek daha geldi. Önceki gün 6’lı Masa ve HDP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun destek için kapısını çaldığı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, dün de AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’le görüştü. DSP’nin Cumhur İttifakı’na desteğine ilişkin ilk işaretler de bu görüşme sonrasında geldi. Aksakal, AK Parti’ye iadeyi ziyarette bulunacağını açıkladı. Aksakal, daha sonra Kılıçdaroğlu ve AK Parti’nin tekliflerini partisinin yetkili kurullarına götürdü. Ardından da AK Parti’yi ziyaret etti.
AK PARTİ LİSTELERİNDEN
Yıldırım ve Çelik’le görüşerek DSP’nin destek kararını bildiren Aksakal, “DSP doğruluktan yana olan bir partidir. DSP’nin bir devlet tecrübesi vardır. Bugün özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkan manzaralara karşı kararlı bir duruş göstererek, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki duruşta bir devlet tecrübesi olan Sayın Erdoğan’ın desteklenmesi konusunda görüşümüzü sunduk” dedi. Aksakal, DSP’nin AK Parti listelerinde kaç isimle temsil edileceği sorularına “DSP sayılar üzerinden siyaset yapan parti olmadı hiç bir zaman. Bizim için Türkiye önemlidir” cevabını verdi. Aksakal, “Biz seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda yerimizi alacağız” demekle yetindi.