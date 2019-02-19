DSP'nin İstanbul adayı belli oldu

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın oldu.
Muammer Aydın kimdir?
Muammer Aydın, 9 Haziran 1953 tarihinde İstanbul, Kadırga’da doğdu. İlköğrenimini İstanbul Kadırga İlkokulu’nda, ortaöğrenimini ise Gedikpaşa Ortaokulu’nda tamamladı.
Pertevniyal Lisesini birdikten sonra 1977 Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
- 1 Mart 1979 tarihinde İstanbul Barosu’na 11170 sicil numarası ile kaydolarak avukatlığa başlamıştır. 1981 yılında yılında ise Aydın Avukatlık Bürosunu kurmuş ve avukatlık mesleğini aktif olarak yapmaya başladı.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, dernek ve vakıflarda üyelik, Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevlerini sürdürmektedir.
2008'de Baro Başkanı seçildi
2002-2004, 2004-2006 dönemi İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği, 2006-2008 dönemi, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.
27 Ekim 2008 tarihinde İstanbul Barosu Başkanı seçildi.
2013 yılı ekim ayında Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı seçildi.
30 Mart 2014 seçimlerinde DSP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Evli ve iki çocuk sahibidir.