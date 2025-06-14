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Dubai'de 67 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Dubai'de 67 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

16:2014/06/2025, Cumartesi
AA
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Dubai'de 67 katlı gökdelende korkutan yangın: 3 bin 820 kişi tahliye edildi
Dubai'de 67 katlı gökdelende korkutan yangın: 3 bin 820 kişi tahliye edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde 67 katlı bir binada çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.

Dubai Sivil Savunma Müdürlüğü'nün X platformundan yaptığı paylaşımda, gece Dubai'nin Marina bölgesindeki 67 katlı bir binada yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, binada bulunan 3 bin 820 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edilerek yangına müdahale edildiği aktarıldı.


Sivil Savunma Müdürlüğü'nün açıklamasında, 6 saatlik çalışmanın ardından yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.


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Dubai'de 67 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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